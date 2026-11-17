IESS adelantó cuatro días el pago de pensiones de noviembre para 90 mil jubilados y pensionistas

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adelantó cuatro días el pago de las pensiones correspondientes al mes de noviembre para 90 mil jubilados y pensionistas en todo el país, acreditando el desembolso este lunes con una inversión superior a los 573 millones de dólares. Según detalló la entidad, el Régimen General concentra 70 mil beneficiarios, seguido del Seguro Social Campesino y Riesgos del Trabajo, medida con la que se busca brindar liquidez y tranquilidad financiera a los adultos mayores mediante el pago mensual ordinario.