Dos fallecidos tras caer a zanjas y canales de agua en Guayaquil

Las fuertes precipitaciones mantienen en alerta a Guayaquil y ya dejan víctimas mortales, pues se registran dos fallecimientos de personas que cayeron en zanjas y canales de agua durante el temporal. En el sector de Los Ceibos, los habitantes advierten que el incremento del nivel de un canal de aguas lluvias podría provocar una nueva tragedia, por lo que exigen obras urgentes y señalética adecuada ante la falta de advertencias en la zona. Un reportaje de Ever Moreira