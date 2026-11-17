Pronóstico prevé dos días de lluvias intensas en la Costa y radiación UV en la Sierra y Amazonía

La región Litoral enfrentará dos días de precipitaciones intensas, con un nuevo realce de lluvias previsto entre este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre en la zona costera. En contraste, tanto en la región Sierra como en la Amazonía se registrarán niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos durante las mañanas, por lo que se recomienda tomar precauciones. Un reportaje de Stephany Paz