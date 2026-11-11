Riesgos que amenazan a las iguanas marinas y terrestres en Galápagos

En un nuevo segmento de Ecuador Megadiverso, se examinan las características biológicas y el estado de conservación de las iguanas terrestres y marinas del archipiélago de Galápagos. El informe destaca que estas especies emblemáticas y endémicas de las islas enfrentan serios riesgos para su supervivencia debido a la pérdida de hábitat, la presencia de especies introducidas y el impacto del cambio climático en los ecosistemas insulares. Un reportaje de Nathaly Jiménez.