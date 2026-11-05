Inamhi advierte riesgo de desbordamiento en 35 ríos del Litoral por continuidad de lluvias intensas

Las precipitaciones de gran intensidad continuarán afectando a la región Litoral, donde los organismos técnicos alertan que 35 cuerpos hídricos presentan riesgo inminente de desbordamiento. Las provincias con mayor probabilidad de sufrir eventos severos acompañados de tormentas y ráfagas de viento son Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y El Oro. Por su parte, la Sierra mantendrá mañanas soleadas con presencia de precipitaciones dispersas hacia las tardes y noches. Un reporte de Stephany Paz