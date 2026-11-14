Inamhi pronostica lluvias fuertes y tormentas eléctricas en la Costa y Galápagos

El pronóstico meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) adviertió que durante la noche de este sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre se esperan lluvias fuertes de duración variable en parte de Esmeraldas, varios cantones de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, parte de El Oro y las islas Galápagos. Asimismo, para las provincias de Guayas y Santa Elena se prevén tormentas con lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento, rayos y truenos.