Intensas lluvias en Galápagos provocan evacuaciones en Santa Cruz e inundaciones en Isabela

Las intensas precipitaciones registradas este sábado 14 de noviembre en las islas Santa Cruz y Baltra, en Galápagos, generaron fuertes corrientes de agua que provocaron la caída de un motociclista cerca del Parque Artesanal y un peligroso aumento del nivel de la cascada de Puerto Ayora. Ante la emergencia, el COE Cantonal de Santa Cruz solicitó la evacuación inmediata de las familias cercanas a la cascada y zonas de riesgo, habilitando la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares como alojamiento temporal. Además, bomberos y policías asisten a turistas y habitantes en el sector de Curva Brava, en la vía Puerto Ayora - Bellavista, mientras que en la isla Isabela también se reportan inundaciones.