Candidatos en Guayaquil despliegan recorridos y mítines tras el inicio de la campaña electoral

Durante el penúltimo fin de semana de campaña electoral, los candidatos a alcaldes y prefectos intensifican sus actividades de proselitismo político en distintos puntos de la provincia del Guayas. En este contexto, el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó un recorrido territorial por la provincia para expresar su respaldo directo a los postulantes del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Un reportaje de Astrid Singre.