Municipio de Quito iniciará la chatarrización de 1 400 vehículos retenidos en centros municipales

Cerca de 1 400 vehículos que permanecen custodiados en los centros de retención vehicular de la capital ingresarán a un proceso de chatarrización. La medida aplica para aquellos automotores que sobrepasaron los tres años de abandono sin haber sido retirados por sus propietarios en los patios de Carapungo, Bicentenario 1 y Bicentenario 2, al norte de la ciudad. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez