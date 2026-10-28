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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 28 oct 2026 - 13:23

Lluvias nocturnas provocaron acumulación de agua en la av. Barcelona, Guayaquil

La coincidencia de las precipitaciones con un episodio de marea alta o pleamar durante la noche provocó el estancamiento y la acumulación de agua en diversas calles y avenidas principales de Guayaquil. Entre los puntos más afectados figuró un tramo de la avenida Barcelona y la bajada del Puente del Velero, donde los conductores se vieron obligados a reducir drásticamente la velocidad y circular con extremeada precaución debido al nivel del agua en la calzada. 

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