Lluvias nocturnas provocaron acumulación de agua en la av. Barcelona, Guayaquil

La coincidencia de las precipitaciones con un episodio de marea alta o pleamar durante la noche provocó el estancamiento y la acumulación de agua en diversas calles y avenidas principales de Guayaquil. Entre los puntos más afectados figuró un tramo de la avenida Barcelona y la bajada del Puente del Velero, donde los conductores se vieron obligados a reducir drásticamente la velocidad y circular con extremeada precaución debido al nivel del agua en la calzada.