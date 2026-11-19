Actualizado: 19 nov 2026 - 13:10
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Intensas lluvias dejaron personas atrapadas en una parada de autobús en Carchi
Las fuertes lluvias continúan provocando emergencias en varias provincias del país; en el cantón Bolívar, provincia del Carchi, una decena de personas quedó atrapada en una parada de buses este miércoles hasta ser rescatada ilesa con ayuda de un conductor. Entretanto, en la parroquia Progreso del cantón Pasaje, en El Oro, se desbordó el río Muyuyacu, mientras que en el sector La Primavera de Chimborazo un deslizamiento taponó por completo el río Alausí formando un dique y cerrando la vía de tercer orden hacia Puebloviejo.