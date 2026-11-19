Ministerio de Salud registra más de 46 000 casos de dengue en el país

El Ministerio de Salud Pública registra al momento más de 46.000 casos de dengue a escala nacional, concentrándose la mayor incidencia principalmente en las provincias de Galápagos, Napo y Manabí. De acuerdo con el reporte sanitario, junto con esta enfermedad vectorial también se evidencia un incremento en las atenciones de pacientes por afecciones parasitarias y dermatológicas. Un reportaje de Ericka Vera