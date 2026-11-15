El fenómeno de El Niño amenaza el frágil ecosistema y la biodiversidad de Galápagos

El incremento de la temperatura superficial del océano amenaza seriamente el equilibrio de uno de los ecosistemas más frágiles del planeta: las islas Galápagos, que atraviesan un nuevo episodio del fenómeno de El Niño. Los antecedentes científicos advierten sobre las graves consecuencias que este evento climático podría ocasionar en la fauna marina, terrestre y en toda la biodiversidad del archipiélago. Un reportaje de Brigette Mancheno