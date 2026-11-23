Vía Montalvo-Balsapamba permanece cerrada por desbordamiento de un río y deslizamientos de tierra

Las autoridades mantienen activada la atención de emergencia en la vía Montalvo-Balsapamba, seriamente afectada por el desbordamiento de un río y múltiples deslizamientos de tierra en distintos tramos. Ante las condiciones inestables del terreno que complican la circulación, la carretera permanece cerrada al tránsito vehicular de forma preventiva mientras los equipos técnicos evalúan daños, solicitando a los conductores utilizar rutas alternas.