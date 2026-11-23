Vehículo con ocupantes en estado etílico chocó contra un poste en la Martha de Roldós

Un vehículo en el que se movilizaban cuatro personas en estado etílico chocó la tarde de este domingo 22 de noviembre contra un poste de energía eléctrica en la cooperativa 26 de Febrero, sector Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil. Tras el impacto que dejó afectada la estructura, los moradores solicitaron a personal de CNEL el reemplazo inmediato del poste por seguridad, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Un reporte de Ricardo Cruzzaty