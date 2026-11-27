Lluvias nocturnas y marea alta inundaron el puente Estero Mogollón y la av. Benjamín Rosales

Las lluvias registradas la noche del jueves 26 de noviembre, sumadas a la marea alta que alcanzó Guayaquil, provocaron acumulaciones de agua en varios sectores de la urbe que complicaron el tránsito. Uno de los puntos más afectados fue el sector del puente Estero Mogollón, donde el agua dificultó el paso de vehículos y peatones, mientras que en la avenida Benjamín Rosales, diagonal a la Terminal Terrestre, la circulación estuvo afectada por cerca de una hora.