Actualizado: 10 nov 2026 - 15:41
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Municipio de Quito automatiza la emisión de la LUAE beneficiando al 97% de los comercios capitalinos
La Alcaldía de Quito puso en marcha un proceso de automatización digital para simplificar la obtención y renovación de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). La plataforma optimizada beneficia directamente a los establecimientos enmarcados en las categorías 1 y 2, simplificando los trámites administrativos para el 97% de los locales comerciales de la urbe capitalina. Un reportaje de Nathalie Jiménez