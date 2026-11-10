Municipio de Quito automatiza la emisión de la LUAE beneficiando al 97% de los comercios capitalinos

La Alcaldía de Quito puso en marcha un proceso de automatización digital para simplificar la obtención y renovación de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). La plataforma optimizada beneficia directamente a los establecimientos enmarcados en las categorías 1 y 2, simplificando los trámites administrativos para el 97% de los locales comerciales de la urbe capitalina. Un reportaje de Nathalie Jiménez