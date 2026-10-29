Noboa confirma la extradición de Salcedo, Herrera y alias "Churrón" a Estados Unidos

El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó formalmente a través de su cuenta oficial de X la extradición hacia los Estados Unidos de Daniel Salcedo, Ronald Herrera y alias "Churrón". Requeridos por la justicia estadounidense enfrentan severos cargos federales relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de activos. La declaración presidencial ratifica las acciones coordinadas entre las autoridades locales y del gobierno norteamericano para el traslado de los procesados.