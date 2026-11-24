Noboa anunció incremento del Salario Básico Unificado de USD 482 a 500 dólares desde enero de 2027

El presidente Daniel Noboa anunció a través de un video difundido en sus redes sociales que el Salario Básico Unificado (SBU) aumentará de 482 a 500 dólares mensuales a partir de enero de 2027. La decisión se produjo mientras continuaban las mesas de negociación entre trabajadores y empleadores, tras lo cual el Mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 538 disponiendo notificar esta fijación salarial al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios.