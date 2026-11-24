Pronóstico del clima prevé nubes cargadas de agua y lluvias en todo el país

Durante este martes 24 de noviembre, se registran nubes cargadas de agua sobre todo el territorio nacional, presentando mayor concentración al norte del país y en la región Amazónica. El reporte meteorológico destaca una marcada presencia nubosa sobre Pichincha, Esmeraldas, Bolívar, Chimborazo y las costas de Manabí, por lo que se esperan precipitaciones de variada intensidad en el transcurso del día.