Pronóstico del clima registra nubosidad en gran parte del país, con mayor intensidad en la Sierra

El reporte meteorológico para este miércoles 25 de noviembre presenta nubosidad en gran parte del territorio nacional, registrándose mayor intensidad en el centro del país sobre Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, además del Austro ecuatoriano. Asimismo, se evidencia marcada presencia nubosa en Loja y Zamora Chinchipe, mientras que en la región Litoral la nubosidad se concentra en Esmeraldas y las costas del Pacífico.