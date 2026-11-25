Actualizado: 25 nov 2026 - 06:39
Compartir
Vehículo pesado se volcó en la av. Simón Bolívar, a la altura de Guápulo
Un vehículo pesado se volcó la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 05h00, en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, en el nororiente de Quito. Se presume que un fallo técnico mecánico habría provocado que el camión impactara contra un poste de alumbrado público, lo que impidió que el automotor cayera hacia la quebrada. Un reporte de Nathalie Jiménez