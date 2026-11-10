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Actualizado: 10 nov 2026 - 06:42

Revelan el objetivo del ataque armado contra dos mujeres en Vía a la Costa

Las investigaciones sobre el reciente ataque armado contra dos mujeres en Vía a la Costa revelan que el objetivo principal de los sicarios era Jocelyn Pozo Estrella, identificada por las autoridades como hija de alias 'La Vieja Ivannia', presunta operadora de actividades ilícitas en el cantón Milagro. De acuerdo con el informe policial, los atacantes siguieron paso a paso a Pozo, quien además mantenía un vínculo sentimental previo con Junior Roldán Paredes alias “Jr. Las pericias señalan que la vivienda de la víctima, ubicada en una urbanización de la zona, funcionaba presuntamente como centro de acopio para el narcotráfico. Un reportaje de Catalina García

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