Hallan droga y licor en operativo al interior de colegio al norte de Quito

Una requisa preventiva coordinada entre autoridades e institutos policiales dentro de un establecimiento educativo en el norte de Quito permitió el hallazgo de sustancias sujetas a fiscalización, botellas de licor artesanal y utensilios empleados para el consumo. El hallazgo encendió las alertas entre los padres de familia y las autoridades docentes respecto a la seguridad interna de los estudiantes. Un reportaje de Gustavo Jaramillo