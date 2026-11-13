Operativo policial en el Distrito Esteros tras ráfaga de disparos en la Isla Trinitaria

Luego de que quedara registrada en video una ráfaga de disparos ocurrida la mañana del jueves 12 de noviembre en la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, la Policía Nacional ejecutó un operativo de intervención en el Distrito Esteros. Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron la captura de un sospechoso y el decomiso de armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. Un reportaje de Camila Guevara