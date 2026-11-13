Rescataron en Conocoto a dos hombres que fueron drogados con escopolamina en el norte de Quito

Dos ciudadanos denunciaron haber sido víctimas de robo bajo los efectos de la escopolamina tras ser abordados en el norte de Quito. Posteriormente, ambos hombres fueron localizados desorientados en el sector de Conocoto, en el suroriente de la capital, donde recibieron atención primaria por parte del personal municipal de un Puesto de Mando Unificado. Un reportaje de Nathalie Jiménez