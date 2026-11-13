Moradores golpean a presuntos extorsionadores tras ataque armado que dejó un herido en Caupicho

Una persona resultó herida tras recibir impactos de bala durante un hecho violento registrado en el sector de Caupicho, en el sur de Quito. Según información policial, los presuntos responsables intimidaban y exigían dinero a la víctima, por lo que tras el ataque fueron interceptados y golpeados por habitantes del barrio antes de la llegada de las autoridades. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez