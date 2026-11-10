Rechazan recurso de hábeas corpus y ratifican prisión preventiva para Luisa González

Un tribunal penal de la provincia de Chimborazo rechazó de manera unánime el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de la excandidata presidencial Luisa González. Con esta resolución, adoptada este 9 de noviembre, González continuará bajo la medida de prisión preventiva en el marco del denominado Caso Laberinto, donde se la investiga por presunto lavado de activos vinculado a la comercialización ilegal de hidrocarburos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023. Los jueces ratificaron que la detención cumplió con los presupuestos legales.