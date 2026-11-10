Tribunales iniciarán revisión de recalificaciones para 222 jueces temporales

El concurso para la selección de 222 jueces temporales que ocuparán vacantes en las unidades judiciales del país ingresó a su fase definitiva. Desde este 10 de noviembre, seis tribunales especializados integrados por magistrados de la Corte Nacional y presidentes de cortes provinciales evaluarán 592 solicitudes de recalificación presentadas tras el examen de conocimientos. El Consejo de la Judicatura prevé realizar la designación oficial de los magistrados el próximo 17 de noviembre.