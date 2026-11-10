Un trabajador ferroviario evitó que un tren atropelle a un ciudadano en Ibarra

Una maniobra oportuna realizada por el brekero, persona encargada del trabajo técnico y manual de los movimientos del tren, evitó un accidente fatal sobre los rieles. Gracias a la rápida reacción del trabajador pudo salvar la vida de un ciudadano que, por un descuido al cruzar la vía férrea, estuvo a punto de ser arrollado por la maquinaria en movimiento. Un reportaje de David Vizcaíno