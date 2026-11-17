hallan restos óseos en Cumandá y detienen a un sospechoso por desaparición de madre e hija

Más de ocho años después de que se reportara la desaparición de Verónica Bravo y su hija Khiara Valentina, entonces de un año y seis meses, ocurrida el 2 de septiembre de 2018 en el norte de Quito, la investigación dio un giro determinante. El hallazgo de restos óseos en el sector Cumandá permitió avanzar en las indagaciones y derivó en la detención de un hombre en el sector de La Vicentina. Un reportaje de Gustavo Jaramillo