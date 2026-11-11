Ministro John Reimberg adviertió posibles nuevas detenciones tras información brindada en EE. UU.

En una entrevista radial de este martes 10 de noviembre, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que existe una alta probabilidad de que se efectúen nuevas detenciones en el país a raíz de los datos y testimonios que criminales ecuatorianos extraditados están entregando a la justicia de los Estados Unidos. Durante el espacio, el secretario de Estado también cuestionó duramente la decisión judicial que otorgó la libertad a un sospechoso implicado en los recientes atentados con explosivos en la provincia de El Oro. Un reportaje de Carlos Sacoto.