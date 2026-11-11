Lluvias de variable intensidad dejan calzadas mojadas y anegaciones en varias avenidas de Guayaquil

Precipitaciones de variable intensidad continúan registrándose en diversos puntos de Guayaquil. Durante la tarde de ayer del martes 10 de noviembre, se reportaron lluvias en sectores como La Florida, la avenida Francisco de Orellana, la Vía Perimetral y la Vía a Daule, además de un incremento en los niveles de los canales en el sector de Las Orquídeas. Asimismo, durante la madrugada se registraron calzadas mojadas en arterias viales principales como la Machala, 9 de Octubre, Barcelona, 25 de Julio, Plaza Dañín y Elías Muñoz, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad para prevenir accidentes de tránsito.