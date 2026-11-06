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Actualizado: 06 nov 2026 - 12:59

Riesgo sanitario en Puerto Ayora por acumulación de agua de lluvia

En Puerto Ayora, provincia de Galápagos, la acumulación de agua de lluvia y desechos orgánicos incrementó la amenaza de enfermedades vectoriales. Ante esta situación, la Agencia de Bioseguridad de Galápagos (ABG) reforzó los operativos de fumigación utilizando ácido hipocloroso para frenar la proliferación de mosquitos e insectos transmisores de virus en zonas urbanas. Un reportaje de Diego Añazco

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