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Actualizado: 11 nov 2026 - 13:42

Operación Kratos dejó 10 detenidos vinculados a 'Los Tiguerones'

La Policía Nacional ejecutó el operativo denominado “Kratos” en los sectores de Nueva Prosperina y el cantón Daule, logrando la captura de 10 personas investigadas por acopio de armas de fuego y tráfico de drogas. Entre los detenidos figuran dos sujetos considerados de alto interés penal, señalados como presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada "Los Tiguerones". Un reporte de Paula Kuh.

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