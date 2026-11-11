Operación Kratos dejó 10 detenidos vinculados a 'Los Tiguerones'

La Policía Nacional ejecutó el operativo denominado “Kratos” en los sectores de Nueva Prosperina y el cantón Daule, logrando la captura de 10 personas investigadas por acopio de armas de fuego y tráfico de drogas. Entre los detenidos figuran dos sujetos considerados de alto interés penal, señalados como presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada "Los Tiguerones". Un reporte de Paula Kuh.