Ataques armados durante el fin de semana dejaron 11 fallecidos en el Litoral ecuatoriano

Una ola de violencia registrada durante este fin de semana en la región Litoral dejó un saldo de 11 personas asesinadas en distintos ataques armados. Uno de los hechos más graves ocurrió en el cantón Playas, provincia del Guayas, donde tres personas murieron y otras seis resultaron heridas tras una balacera desatada en el interior de una discoteca. Un reportaje de Camila Guevara