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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 15 nov 2026 - 20:53

Debates electorales obligatorios girarán en torno a seguridad, servicios y recursos

Seguridad ciudadana, provisión de servicios públicos y manejo de recursos forman parte de los cuatro ejes temáticos establecidos para los debates electorales obligatorios de los comicios seccionales. Entre los próximos encuentros previstos en el calendario oficial destacan los careos entre los candidatos a las prefecturas de Guayas y Pichincha, así como los correspondientes a las alcaldías de Cuenca, Guayaquil y Quito. Un reportaje de Camila Guevara

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