Tormenta eléctrica y lluvias en Guayaquil, Durán y Samborondón

Cerca de las 20:00, fuertes truenos y relámpagos anunciaron la llegada de una nueva tormenta a Guayaquil, con características similares a la registrada el pasado lunes. Según Segura EP, se reportó calzada mojada en arterias clave como la Vía Perimetral y el sector de Paraíso de la Flor. Ciudadanos también alertaron sobre precipitaciones acompañadas de viento en la Vía a la Costa, Chongón, Pascuales, así como en cantones vecinos como Durán y zonas de Samborondón, entre ellas Ciudad Celeste.