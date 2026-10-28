Descubre los túneles de lava en Galápagos, hogar de especies subterráneas únicas

En la entrega de hoy de Ecuador Megadiverso, nos adentramos en las formaciones geológicas subterráneas del archipiélago de las Galápagos. Los imponentes túneles de lava, moldeados por antiguos flujos volcánicos, constituyen un ecosistema sumamente frágil que alberga especies adaptadas a la oscuridad total, como diversos insectos endémicos y animales de hábitos nocturnos. Un reporte de Nathalie Jiménez.