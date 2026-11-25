Policía capturó a cuatro delincuentes con antecedentes vinculados a 12 robos de autopartes

Cuatro delincuentes que registran antecedentes penales fueron detenidos por la Policía Nacional tras ser señalados de participar en al menos 12 hechos delictivos. De acuerdo con las investigaciones policiales, los integrantes de esta banda se dedicaban al robo sistemático de partes y accesorios de vehículos tanto en Quito como en Ambato. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez