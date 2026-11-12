Familias permanecen en viviendas riesgosas tras crecida del río en Charquiyacu, cantón Caluma

En el sector de Charquiyacu, perteneciente al cantón Caluma en la provincia de Bolívar, persisten los estragos provocados por las intensas lluvias y el desbordamiento del río local. A pesar de los daños estructurales y el latente peligro ante nuevas precipitaciones, varias familias continúan habitando sus viviendas afectadas en medio de la emergencia invernal. Un reportaje de Jonathan Quezada