Estos son los ocho candidatos que disputarán la Alcaldía de ...

Joven migrante de Tungurahua falleció tras el colapso de un edificio de tres plantas en Brooklyn

Un trágico derrumbe registrado en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, dejó al menos dos personas fallecidas y 17 heridas, entre ellas siete niños, luego de que un edificio de tres plantas colapsara sobre una excavación en una obra contigua. Más de 250 bomberos, unidades caninas y drones participan en las complejas labores de rescate.

La tragedia golpea directamente a la comunidad ecuatoriana, pues una de las víctimas mortales fue identificada como un migrante ecuatoriano de 26 años, oriundo de la provincia de Tungurahua, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro y confirman la situación de otros compatriotas involucrados.