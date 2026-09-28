Cinco formas de identificar un billete falso, según la Embajada de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos difundió cinco recomendaciones para identificar posibles billetes falsos de dólares y verificar sus principales elementos de seguridad.

Las técnicas fueron compartidas durante capacitaciones impartidas por expertos del Servicio Secreto de Estados Unidos a representantes del sector financiero público y privado en Quito, Guayaquil y Cuenca.

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1. Toca la textura

Pasa los dedos por la superficie del billete. El papel moneda estadounidense tiene una textura particular, ligeramente rugosa, debido a su impresión en relieve.

El papel está compuesto por 75% de algodón y 25% de lino. Si se siente como un papel común o demasiado liso, revisa otros elementos de seguridad.

2. Míralo a contraluz

Al colocar el billete frente a una fuente de luz, busca la marca de agua, que debe mostrar una imagen tenue relacionada con el retrato que aparece en el billete.

Una imagen impresa directamente sobre la superficie no corresponde a una marca de agua auténtica.

3. Busca el hilo de seguridad

A contraluz también se puede observar un hilo de seguridad: una delgada tira incorporada verticalmente en el papel.

El hilo contiene información que corresponde a la denominación del billete. Debe estar integrado en el papel y no simplemente dibujado o impreso sobre este.

4. Inclina el billete

Otra forma de comprobar su autenticidad es inclinarlo para observar la tinta que cambia de color. Si el número permanece completamente estático, verifica los demás elementos de seguridad.

En los billetes de USD 10 en adelante, el número ubicado en la esquina inferior derecha cambia de cobre a verde.

5. Conoce los retratos de cada denominación

También es importante identificar qué personaje histórico aparece en cada billete. Conocer las denominaciones y sus respectivos retratos permite detectar con mayor facilidad posibles alteraciones o falsificaciones.