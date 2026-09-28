Cámara de Industrias y Producción acepta la renuncia de María Paz Jervis

La Cámara de Industrias y Producción confirmó que apoyó la renuncia de María Paz Jervis a la Presidencia Ejecutiva.

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) informó este lunes 28 de septiembre que aceptó la renuncia de María Paz Jervis a la Presidencia Ejecutiva del gremio, cargo que ocupó durante casi cuatro años.

En su comunicado, la organización agradeció su trabajo y señaló que mantendrá su carácter “gremial e independiente”.

La Cámara de Industrias y Producción informó que aceptó la renuncia de María Paz Jervis a la Presidencia Ejecutiva y agradeció su trabajo y dedicación durante su gestión. Cámara de Industrias y Producción.

La salida de Jervis ocurre pocos días después del discurso que pronunció durante la celebración por los 90 años de la CIP, en el que aseguró que pocas veces había visto a un sector empresarial “con tanto miedo” y habló de “desesperanza” y “resignación”.

También pidió a los empresarios que asumieran un papel más activo en defensa de la democracia y la libertad de expresión.

Mónica Heller cuestionó sus declaraciones

Las palabras de Jervis generaron reacciones dentro del propio sector empresarial. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, cuestionó esa descripción y sostuvo que los empresarios han seguido trabajando pese a las dificultades que atraviesa el país.

Otros dirigentes empresariales también marcaron distancia con la postura de Jervis, lo que abrió un debate público sobre el papel de los gremios y la situación del sector privado.

El CIP recalca su independencia

En el comunicado difundido este lunes, la Cámara destacó sus 90 años de trayectoria y señaló que comenzará a trabajar por un entorno que favorece la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo del país.

La organización no explicó públicamente si la renuncia de Jervis estuvo relacionada directamente con la controversia generada por su discurso. Por ello, esa relación no ha sido confirmada oficialmente.