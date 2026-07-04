Explotan cajero automático en Babahoyo y sustraen el dinero

Nuevo robo a un cajero automático se registró en Babahoyo

Una fuerte explosión despertó a los habitantes de Babahoyo el 3 de junio de 2026, luego de que un grupo de hombres destruyera un cajero automático instalado al interior de una farmacia.

De acuerdo con información policial, los delincuentes utilizaron una mezcla de oxígeno y acetileno para acceder al dinero almacenado en el dispensador.

Según las investigaciones, seis sujetos llegaron en una camioneta, forzaron el ingreso a la farmacia y se dirigieron directamente hacia el cajero automático.

Una vez en el lugar, introdujeron dos mangueras en el dispensador para inyectar la mezcla de gases y, segundos después, provocaron una explosión que destruyó la estructura metálica del cajero.

Dinero fue manchado con tinta que lo anula

La onda expansiva también ocasionó daños en la farmacia. Las puertas enrollables fueron expulsadas hacia el exterior, mientras que vitrinas, perchas y gran parte de la mercadería quedaron destruidas.

El hecho quedó registrado por las cámaras y por los sistemas de videovigilancia del establecimiento, material que ahora forma parte de las investigaciones para identificar a los responsables.

Durante las pericias, la Policía encontró alrededor de USD 400 entre los escombros.

Los billetes estaban manchados por la tinta liberada por el Sistema Inteligente Neutralizador de Billetes, un mecanismo de seguridad que anula el dinero cuando un cajero es intervenido.