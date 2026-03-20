¿Qué puede hacer si no le pagaron el décimo cuarto sueldo en la Costa y Galápagos?

El décimo cuarto sueldo es un derecho de los trabajadores bajo relación de dependencia.

El décimo cuarto sueldo, conocido también como bono escolar, es un beneficio económico que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia en Ecuador.

Para 2026, este ingreso adicional equivale a un Salario Básico Unificado (SBU), fijado en 482 dólares. Este pago tiene como objetivo principal apoyar a las familias para el regreso a clases.

Debido a que el calendario escolar varía según la región, la entrega de este bono no se realiza en la misma fecha en todo el país. En la región Costa y en Galápagos, el año lectivo comienza en abril.

Por lo tanto, los empleadores tuvieron plazo hasta el pasado 15 de marzo para realizar el pago del décimo cuarto sueldo.

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¿Qué hacer si no le pagaron el décimo cuarto sueldo?

Los trabajadores que no reciban este pago pueden realizar la denuncia en el Ministerio de Trabajo. En la ventanilla de atención al usuario deben entregar los documentos de la denuncia con los datos del trabajador y el empleador.

La notificación de la denuncia llegará al correo electrónico registrado. Sin embargo, los trabajadores, también pueden solicitar que el Ministerio de Trabajo realice una inspección focalizada. En este caso, el pedido lo puede hacer un grupo de empleados de manera anónima.

Si un empleador no pagó el decimocuarto hasta la fecha máxima, tendrá que pagar una multa que va de tres a 20 SBU.

La remuneración no es parte del sueldo del trabajador ni de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, no se tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta.