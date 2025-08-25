SRI intensifica controles para el proceso de devolución del IVA e Impuesto a la Renta en Ecuador

Los controles en el proceso de devolución de impuestos se incrementan tras detectar múltiples tramas de defraudación tributaria, originadas en parte por la eliminación de filtros de validación en años anteriores. Así lo aseguró el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Damián Larco, director general del SRI, informó que las acciones de control ejecutadas permitieron evidenciar que redes organizadas, aprovechándose de vacíos en los sistemas de revisión, lograron obtener devoluciones indebidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta.

Larco sostuvo que esta situación se generó tras la flexibilización de controles implementada en años anteriores, lo que permitió que las devoluciones se procesaran sin una validación rigurosa, abriendo espacio a prácticas fraudulentas.

Usaban identidad de adultos mayores para la devolución fraudulenta del IVA

En el caso del IVA, durante el tercer trimestre de 2024, el SRI identificó esquemas irregulares en los que se utilizaba la identidad de personas adultas mayores o con discapacidad, en complicidad con proveedores de facturación electrónica, para solicitar devoluciones de IVA de forma indebida.

Por ello, el SRI reforzó los filtros y aumentó las validaciones a las solicitudes de devolución de este impuesto.

Sin embargo, esta implementación ha representado un aumento en los tiempos de respuesta, estos continúan dentro del plazo legal de 60 días hábiles para personas adultas mayores y 90 días hábiles para personas con discapacidad.

Manipulación en gastos y retenciones en el Impuesto a la Renta

Con respecto al Impuesto a la Renta, una revisión integral del proceso de devolución de este impuesto también reveló graves irregularidades. Algunos contribuyentes manipulaban información de sus gastos o retenciones, mientras que otros solicitaban devoluciones por valores que no fueron reportados ni pagados al SRI por parte de sus agentes de retención.

El SRI insiste que estas situaciones fueron posibles debido a la eliminación de filtros y validaciones en administraciones anteriores, lo que provocó un incremento exponencial de solicitudes.

Este aumento fue interpretado erróneamente como una mayor eficiencia en la atención, cuando en realidad muchas devoluciones se procesaban sin los controles necesarios, facilitando prácticas indebidas.

Implementación de controles

El SRI fortaleció los mecanismos de validación en todo el sistema, tanto en el canal virtual como en los trámites presenciales.

Estas medidas provocaron una disminución en el número de trámites ingresados por el canal virtual, los mismos que no se trasladaron en su totalidad al ingreso de trámites por ventanilla, lo cual refuerza la hipótesis de que muchas de estas solicitudes carecían de sustento legal.

El SRI continúa atendiendo las solicitudes de devolución del Impuesto a la Renta dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario, es decir, en 120 días hábiles, lo que se incrementó fueron las validaciones y filtros para verificar si procede o no, dicha devolución.

La Administración Tributaria recuerda que los actos de simulación, ocultamiento o falsedad con el fin de obtener devoluciones indebidas constituyen delito de defraudación tributaria, penado con prisión de cinco a siete años, según el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).