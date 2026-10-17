¿Viaje a la playa planificado? Esto es lo que debes saber sobre las lluvias en Ecuador

Las playas de Ecuador están entre los destinos favoritos de los ecuatorianos para los fines de semana y feriados.

Las lluvias registradas en Ecuador obligan a tomar precauciones antes de viajar a la playa. Las precipitaciones pueden provocar inundaciones, deslizamientos y complicaciones en las carreteras, mientras que las condiciones del mar pueden representar un riesgo para los bañistas.

Antes de salir, revisa la información de las instituciones oficiales para conocer las condiciones de tu destino.

¿Qué dice el pronóstico del clima?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por lluvias intensas, vigente hasta el domingo 18 de octubre de 2026.

Entre las provincias costeras con mayor probabilidad de precipitaciones están Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Cómo estará el mar?

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emite boletines en los que informa las condiciones del mar y las precauciones que se deben tomar.

Para este fin de semana, del 17 al 19 de octubre, se prevén condiciones de mar moderado. Si embargo, el Inocar recomienda extrema precaución, ya que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.

Como estos boletines tienen una vigencia limitada, es importante revisar nuevas actualizaciones y seguir las indicaciones de los salvavidas. Si en las playas hay bandera roja, no se debe ingresar al agua.

¿Qué pasa con las vías?

Las lluvias pueden causar acumulación de agua, deslizamientos y cierres viales. Antes de salir, consulta las novedades de las vías del país en el portal del ECU 911.

Según el reporte vial del viernes 10 de octubre, más de 10 carreteras que conducen a la Costa se encuentran parcialmente habilitadas.

Durante el trayecto, las autoridades de movilidad y los organismos de emergencia recomiendan respetar los límites de velocidad, encender las luces y evitar cruces por carreteras inundadas.

Si encuentras una vía cerrada o peligrosa, no intentes atravesarla y sigue las indicaciones de las autoridades.

Las zonas más afectadas por las lluvias

Según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte al viernes 16 de octubre, entre las provincias con más afectaciones están Manabí, Guayas y Los Ríos.

En estas se han reportado desbordamientos de ríos debido a las precipitaciones.

Sin embargo, eso no significa que todas las playas se encuentren restringidas. Es importante verificar las condiciones del destino y de la ruta a utilizar.

Entonces, antes de emprender un viaje toma en cuenta lo siguiente: