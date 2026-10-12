¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador y cuántos días de descanso quedan en 2026?

Durante los feriados, las playas y balnearios están entre los sitios más visitados en Ecuador

Después de disfrutar de tres días de descanso por la Independencia de Guayaquil, del viernes 9 al domingo 11 de octubre, los ecuatorianos ya pueden planificar los últimos feriados de 2026.

Según el calendario del Viceministerio de Turismo, el próximo descanso nacional será en noviembre y reunirá dos conmemoraciones: el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

A estos días se sumará una jornada laboral suspendida en noviembre por disposición del presidente Daniel Noboa y, finalmente, el feriado de Navidad.

¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador?

El siguiente feriado nacional se extenderá desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre de 2026, por lo que las personas podrán disfrutar de 4 días de descanso.

Durante esos días se conmemorarán dos fechas:

Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos.

Día de los Difuntos. Martes 3 de noviembre: Independencia de Cuenca.

Feriados que quedan en 2026

Antes de terminar el año, Ecuador tendrá dos jornadas adicionales de descanso: una en noviembre y otra en diciembre.

El presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 20 de noviembre, tanto para el sector público como para el privado. Según el Mandatario, la medida busca promover la participación ciudadana en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

El último feriado nacional del año será el viernes 25 de diciembre, por la celebración de Navidad. Las personas que trabajan de lunes a viernes podrán disfrutar de tres días libres, hasta el domingo 27 de diciembre, antes de retomar sus actividades habituales.