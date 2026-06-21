Perritos bomberos se jubilan: Conozca a los héroes retirados

Lucky, Argo y Anubis dedicaron años al rescate de personas. Llegó la hora de jubilarse.

Los perritos rescatistas Lucky, Argo y Anubis se jubilaron del Cuerpo de Bomberos de Quito, según información emitida el 16 de junio de 2026.

Los perros del Cuerpo de Bomberos integran una unidad especializada en la búsqueda y localización de personas.

Son entrenados para rastrear sobrevivientes bajo escombros en estructuras colapsadas, deslaves y grandes áreas.

Los héroes jubilados son:

Lucky: Labrador Retriever de 10 años y 4 meses. Especializado en búsqueda en estructuras colapsadas.

Argo: Pastor Belga Malinois de 9 años y 4 meses. Entrenado para localización de personas en colapsos.

Anubis: Golden Retriever de 7 años y 11 meses. Experto en localización y búsqueda táctica.

Debido a que el proceso de postulación para adoptar a Lucky, Argo y Anubis se realizó del 16 al 18 de junio de 2026, las inscripciones ya se cerraron.

Sin embargo, existen pasos que se puede seguir para futuras convocatorias similares.

El proceso de postulación requiere llenar un formulario oficial para evaluar que el nuevo hogar cuenta con las condiciones, espacio y tiempo necesario para su cuidado.